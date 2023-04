PRF e PMCE recuperam carga roubada avaliada em mais de R$ 400 mil

A carga foi recuperada em menos de 24 horas. Cinco pessoas foram presas.

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na recuperação de uma carga roubada avaliada em mais de R$ 400 mil, em menos de um dia após o roubo. Cinco homens apontados como responsáveis pelo roubo foram presos, incluindo o motorista do caminhão.





Segundo informações da PRF, a operação foi desencadeada após uma denúncia sobre um roubo a caminhão na BR-020, onde os suspeitos teriam mantido o condutor como refém. Equipes da PRF e da PMCE foram acionadas e conseguiram localizar a carga roubada em um distrito de Parambu, onde os criminosos estavam fazendo a partilha do material. Durante a abordagem, os policiais perceberam que o motorista do caminhão, que tinha passagens criminais, estava envolvido no roubo.





Na ação, foram apreendidas armas, drogas, veículos utilizados na ação criminosa, além de muitos eletrodomésticos e mobílias diversas que estavam na carga roubada. Entre os itens apreendidos estavam duas armas, 70 pinos de cocaína e 20 papelotes de maconha, além de relógios, celulares e rádios de comunicação.





Os cinco suspeitos, assim como todo o material apreendido, incluindo a carga, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Tauá.





(CN7)