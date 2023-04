Tok&Stok acelera demissões e fechamento de lojas em meio a crise econômica no Brasil

A gigante varejista de móveis e acessórios de decoração no Brasil, Tok&Stok, está enfrentando dificuldades financeiras para manter suas operações em meio a uma tempestade econômica no país. A empresa, que tem uma dívida de aproximadamente R$ 600 milhões, está acelerando o encerramento de suas lojas deficitárias ou com inexpressiva lucratividade, enquanto busca malabarismos financeiros junto aos credores.





A Tok&Stok é controlada pela SPX Capital, e tem como concorrente direta a Etna, que fechou todas as suas unidades no ano passado e encerrou suas atividades no Brasil.





A Tok&Stok está fechando suas lojas em Fortaleza, no Ceará, e uma em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A empresa deve anunciar em breve o encerramento de outras unidades que não estão gerando lucros.





Além disso, a startup de capital fechado, MadeiraMadeira, avaliada em mais de 1 bilhão de dólares, demitiu cerca de 100 funcionários no mês passado, indicando que mesmo empresas em rápido crescimento estão enfrentando dificuldades financeiras.





A Tok&Stok e outras empresas do setor de varejo estão enfrentando uma demanda menor, que tem levado a fechamentos de lojas e demissões.





Embora o futuro da Tok&Stok pareça incerto, a empresa tem sido uma das líderes do mercado de móveis e decoração no Brasil há décadas. A empresa pode precisar se adaptar rapidamente para enfrentar a crise e se manter operante em um cenário cada vez mais desafiador.





(Folha do Estado)