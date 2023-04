Conheça o DJ preso com droga apreendida pela 1ª vez no Piauí; ostentava vida de luxo

O homem preso em flagrante com a droga sintética LSD Shiva, no último sábado (15/04), trata-se Rodolpho Henrique de Sousa Correia, de 32 anos. Ele reside no bairro São Cristóvão e trabalhava como DJ em festa e boates de pessoas de alto poder aquisitivo na Zona Leste de Teresina.





Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-PI), por meio Polícia Civil do Estado do Piauí, que deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão, este foi a primeira apreensão do alucinógeno conhecido como 'Lágrima de Shiva', espécie de LSD com alto poder de destruição.





O suspeito ostentava vida de luxo nas redes sociais e costumava comprar e vender o entorpecente via Correios ou então buscava diretamente da fonte em Fortaleza/CE. Ele utilizava transportes de aplicativo para a entrega do entorpecente, fazendo um tipo de delivery.





Foram apreendidos com o suspeito ecstasy/MDMA em pó, 114 comprimidos de ecstasy/MDMA, cristais de MDMA, 26 micropontos gringos de 25I-NBOMe (droga alucinógena derivada das feniletilaminas), garrafas de “loló”, além de 50 unidades de um entorpecente conhecido como “Lágrima de Shiva” ou “LSD Shiva”.





Foram apreendidos, ainda, objetos utilizados para manipulação dos entorpecentes, como diversos invólucros utilizados para embalagem, três balanças de precisão, conta-gotas, jarra, micro-ondas, frascos de vidro, garrafinhas plásticas, pinos de plástico, e também dinheiro.





As investigações são fruto de denúncias anônimas recebidas pela Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE).





(180 Graus)