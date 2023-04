Carro de fisioterapeuta do Guarany de Sobral tem vidro quebrado após mais uma derrota

O fisioterapeuta e chefe do departamento médico do Guarany de Sobral, Dr. José Nunes, teve o vidro do seu veículo quebrado por bandidos, após a nova derrota do Cacique do Vale, na tarde deste domingo (16), no Estádio do Junco, em Sobral.





O Bugre já não tinha mais chances de acesso e jogou apenas para cumprir tabela na Série B do estadual. O resultado terminou com derrota de 3 a 0 para o Floresta.





Por meio das redes sociais, Dr. José Nunes lamentou o ocorrido e com muita tristeza anunciou o seu desligamento do clube.





"Resultado de todo empenho que sempre tive com o Guarany de Sobral e hoje recebi um belo presente de 7 anos de muita dedicação ao clube. Assim vou me despedindo desse clube com o sentimento que fiz muito além do que eu deveria", lamentou o fisioterapeuta.





Para o restante da temporada 2023, o Guarany de Sobral disputará apenas o Campeonato Cearense sub-20 e a Taça Fares Lopes.





(Sobral Portal de Notícias)