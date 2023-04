PRF volta a multar com radar móvel; veja estradas fiscalizadas no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) voltou a realizar fiscalização de velocidade por meio dos radares móveis nas rodovias federais do Ceará. A lista dos locais de fiscalização foi divulgada no dia 24 de março (veja tabela abaixo) e entrou em vigor no sábado (1º).





Conforme a PRF, os trechos selecionados foram escolhidos com base no histórico e risco de acidentalidade, além de trechos com recorrente inobservância dos limites de velocidade previstos.





Foram selecionados 1.461 trechos para fiscalização em todos os estados da federação, compreendendo 207 trechos urbanos e 1.254 rurais.





“Os trechos selecionados foram especificamente escolhidos para este fim, de modo a garantir, além do cumprimento da legislação, que o esforço operacional seja precisamente empregado, tornando a fiscalização mais eficiente e assertiva”, informou a PRF.





Estradas federais com fiscalização por radar móvel no Ceará





Estrada (BR) Km inicial Km final





BR-020 199,0 204,0

BR-020 202,0 203,0

BR-020 281,0 286,0

BR-020 306,0 307,0

BR-020 315,0 320,0

BR-020 400,0 405,0

BR-116 2,0 3,0

BR-116 4,0 5,0

BR-116 10,0 11,0

BR-116 13,0 14,0

BR-116 15,0 16,0

BR-116 34,0 35,0

BR-116 40,0 41,0

BR-116 52,0 53,0

BR-116 57,0 62,0

BR-116 63,0 64,0

BR-116 165,0 170,0

BR-116 188,0 193,0

BR-116 306,0 307,0

BR-116 312,0 317,0

BR-116 372,0 373,0

BR-116 393,5 393,5

BR-116 450,0 451,0

BR-116 475,0 476,0

BR-222 2,0 3,0

BR-222 4,0 5,0

BR-222 13,0 18,0

BR-222 42,0 47,0

BR-222 114,0 120,0

BR-222 161,0 166,0

BR-222 200,0 205,0

BR-222 203,0 208,0

BR-222 224,0 225,0

BR-222 314,0 315,0

BR-304 51,0 52,0





Fonte- G1