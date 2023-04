Sobralenses afirmam que bairros estão abandonados

É notório o abandono dos bairros de Sobral, basta dar uma volta por nossa cidade, seja na periferia ou no centro, o maior problema é o de infraestrutura, que vai desde esgoto estourado à crateras nas vias o que torna inviável o tráfego de veículos e pedestres.





O senhor Marciano Basílio, morador da rua Acácio Alcântara, bairro Pe. Palhano, fala da problemática que já dura mais de 25 dias. O cidadão diz que o abandono da prefeitura em relação a limpeza pública é algo que chama a atenção de todos.

Como se não bastasse a falta de limpeza, tem ainda a galeria de pedestre, que, parte dela está obstruída com muito mato e lixo. Como fica próxima a rede de esgoto, tem muitas muriçocas. Uma moradora do bairro Padre Palhano relata que não consegue sequer dormir direito, devido ao mau cheiro.

A senhora Alzerina Teixeira, moradora do bairro, relatou à reportagem que é uma das mais prejudicadas, e aproveitou para fazer um apelo ao poder público para que resolva o problema. Alzerina afirmou que já ligou diversas vezes para a prefeitura e até se humilhou pedindo ajuda. A moradora destacou que em sua residência já entrou cobra, ratos e até escorpiões, e faz um alerta à vigilância sanitária, pois com o o grande amontoado de lixo e a falta de coleta, as pessoas próxima ao local estão adoecendo.





Por Nildo Nascimento / Sistema Paraíso