Foguete mais poderoso da história explode após decolagem

O Starship, o foguete mais poderoso da história, construído pela SpaceX, explodiu sobre o Golfo do México nesta quinta-feira (20), minutos depois de decolar em uma plataforma de lançamento, em Boca Chica, no sul do Texas.





A espaçonave não conseguiu alcançar a órbita, alguns dos 33 motores do Super Heavy não estavam ativos, o foguete começou a girar e explodiu sobre o Golfo do México.





Ainda assim, o teste foi considerado um sucesso pelo fato do veículo ter saído da plataforma de lançamento.





Os engenheiros da SpaceX agora vão analisar os dados para entender o que aconteceu. O fato gerou uma sensação de alívio, considerando o sucesso parcial da missão.