PRF no Ceará realiza primeiro leilão de veículos em 2023

Nos próximos dias 24 e 25 de abril, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Ceará irá realizar o primeiro leilão de 2023 de veículos retidos, abandonados e recolhidos em suas operações de fiscalização. O leilão será realizado de forma eletrônica; leia a notícia para saber como participar.





Os veículos disponíveis no leilão são oriundos de apreensões em operações de combate ao contrabando, descaminho, transporte irregular de mercadorias, além de veículos abandonados e recolhidos por irregularidades administrativas. Entre os veículos disponíveis para arremate, encontram-se carros de passeio, motocicletas, caminhões e utilitários.





O leilão será realizado de forma eletrônica, através do site do leiloeiro, no endereço https://www.celsocunhaleiloes.com.br/





garantindo assim a transparência e a acessibilidade aos interessados em participar do certame. Os lotes poderão ser visitados nos dias 20 e 21 de abril (quinta e sexta) em todos os pátios discriminados no Edital do Leilão.





Vale ressaltar que os veículos serão leiloados no estado em que se encontram, sendo de responsabilidade do arrematante a retirada dos mesmos do local.





O leilão de veículos da PRF no Ceará é uma oportunidade para os interessados em adquirir veículos e materiais para sucata por preços abaixo do mercado. É importante estar atento às regras e condições do leilão disponíveis no Edital que pode ser acessado pelo link https://www.gov.br/prf/pt-br/assuntos/pasta-leiloes/estados/ceara/copy_of_Editaldo1Leilo2023SRPRFCE.pdf , para garantir uma participação segura e efetiva no certame.





(PRF)