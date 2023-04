VEXAME! Lula diz assistir futebol chinês, mas não há transmissão no Brasil

Em uma entrevista à CCTV (China Central Television, em inglês), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que acompanha os jogos do futebol chinês. No entanto, não há canais no Brasil com direito de transmissão.





O petista chegou a dizer que acompanha o esporte do país asiático ainda que pareça “incrível”.





– Eu, por incrível que pareça, eu às vezes, acompanho os jogos de futebol aqui da China. Eu acompanho os jogos do Campeonato chinês, que passa na televisão brasileira, porque tem muito jogador brasileiro jogando aqui na China – declarou.





A Superliga Chinesa de Futebol era transmitida pela ESPN Brasil, mas apenas até 2020. O canal fechado Band Sports também já transmitiu, mas entre os anos de 2016 e 2017.





A entrevista do presidente ao jornalista Wang Guan foi ar na última sexta-feira (14), durante a agenda de Lula no país de Xi Jinping.