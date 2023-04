Uma colisão frontal foi registrada na noite deste sábado, dia 1, na BR222, deixando uma vítima fatal.





O sinistro envolveu um GM Celta e um caminhão. Infelizmente, o condutor do veículo Celta morreu no local do sinistro.





A vítima foi identificada por Francisco Evandro Ribeiro Ferreira, 52 anos, natural de Sobral.