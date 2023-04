UVA oferta 950 vagas para graduação

O vestibular da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) está com processo seletivo aberto e oferta 950 vagas em Sobral e São Benedito, no campus Ibiapaba. A taxa de inscrição é de R$ 100, paga por meio de boleto bancário ou cartão de crédito/débito. A forma de pagamento será escolhida no ato da inscrição.





O período de inscrições da ampla concorrência acontece de 17 de maio a 11 de junho. O prazo para inclusão no Sistema de Cotas é de 17 a 23 de maio e o prazo para isenção de taxa fica entre 17 e 23 de maio.





Conforme informações do Governo do Ceará, em Sobral são 870 vagas disponíveis. Veja os cursos:

administração

ciências biológicas

ciências biológicas (licenciatura)

ciências contábeis

ciências da computação

ciências sociais

ciências sociais (licenciatura)

direito

enfermagem

engenharia civil

filosofia

geografia

geografia (licenciatura)

química

química (licenciatura)

zootecnia

educação física (licenciatura)

física (licenciatura)

história (licenciatura)

letras - habilitação em língua inglesa (licenciatura)

letras - habilitação em língua portuguesa (licenciatura)

matemática (licenciatura)

pedagogia

Já em São Benedito, estão sendo ofertadas vagas para os cursos de bacharelado em Administração e licenciatura em Pedagogia.





Para participar da seleção, os candidatos deverão anexar, no momento da inscrição online, o Boletim de Notas do Enem de sua escolha, desde que tenha ocorrido nos últimos cinco anos. O anexo deve estar legível, em formato digital.





Ainda de acordo com o Governo do Estado, o boleto de pagamento do vestibular deve ser gerado, obrigatoriamente, até as 23h59min do dia 11 de junho de 2023 e terá como vencimento o dia 13 de junho de 2023.





A Universidade reserva o percentual de 50% das vagas do processo seletivo ao Sistema de Cotas, como orienta a lei. Os candidatos classificados e classificáveis às vagas reservadas ao Sistema de Cotas PPI (Pretos, Pardos e Indígenas) deverão comparecer à Pró-Reitoria de Graduação, localizada no campus Betânia, no período de 18 a 20 de julho de 2023 (8h às 14 horas).





Os procedimentos de validação de autodeclaração deverão ser gravados em áudio e em vídeo. A Universidade ressalta que o conteúdo será arquivado na UVA e somente será disponibilizado ao candidato após resultado final do exame.





(G1)