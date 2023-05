Avenida Leopoldo Bulhões tem manhã de terror com perseguição policial e intenso tiroteio

Rio - Conhecida como "Faixa de Gaza", a Avenida Leopoldo Bulhões, na Zona Norte, foi palco de um intenso confronto entre policiais e criminosos na manhã desta quarta-feira (31). Segundo a Polícia Militar (PM), houve uma perseguição e um homem ficou ferido após a troca de tiros.





Ainda de acordo com a PM, policiais do 3° BPM (Méier) realizavam um patrulhamento de rotina na região e decidiram abordar um carro suspeito. O condutor do veículo tentou fugir, iniciando uma perseguição.





Além do 3° BPM, a equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da UPP Manguinhos auxiliaram no cerco feito na Avenida Leopoldo Bulhões, que fica entre os bairros de Benfica e Manguinhos. No local, começou uma intensa troca de tiros.





Após a ação, os policiais identificaram que um suspeito estava ferido e, além do veículo, os agentes apreenderam uma submetralhadora e um simulacro de pistola.





A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Higienópolis) e o homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a unidade de saúde da região.





