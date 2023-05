GRUPO SÃO DOMINGOS: POR QUE VOCÊ NÃO DEVE ANDAR COM SEU CARRO NA RESERVA?

A parte de baixo do tanque é onde se acumulam resíduos da gasolina. Pelo fato de haver discrepâncias na qualidade da gasolina oferecida em diferentes bandeiras, é possível que se possa colocar gasolinas que são mais “sujas” que outras, e esta sujeira se acumula no fundo do tanque.





Quando você anda com o carro apenas na reserva, a bomba de combustível empurra todos estes resíduos para dentro do sistema de injeção. Os bicos de injeção começam a ficar mais sujos e aí vários os problemas no motor começarão a aparecer, principalmente os que estão ligados ao desempenho do carro — começa a falhar, engasga, e até para no meio da rua. Um serviço de limpeza do sistema de injeção não é nada barato!