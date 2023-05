BARBÁRIE “Matei porque ela era uma bruxa”, diz viciado que ass4ssin0u a própria mãe em Manaus; veja vídeo

O rapaz estava foragido desde o dia 13 deste mês, quando assassinou a própria mãe e esfaqueou a avó no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital. O popular que reconheceu Izequias, mesmo nervoso, acionou rapidamente os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (ROCAM) que conseguiram capturar o meliante.





Uma coletiva de imprensa deverá ser marcada nas próximas horas para mais informações.





Relembre o caso Uma mulher identificada como Shirley Lima da Silva, de 50 anos, foi morta a facadas pelo próprio filho identificado com Izequias Lima da Silva, de 23 anos. O crime aconteceu na noite do dia 13 de maio, na rua do conjunto Ribeiro Júnior, na Cidade Nova, zona norte de Manaus.





De acordo com as equipes da 15ª Cicom que atenderam a ocorrência, por volta das 23:00hs foi repassado através de ligação a informação de um possível homicídio e tentativa de homicídio naquela área. As equipes policiais se deslocaram até o local do fato, onde vizinhos relataram que uma mulher havia sido atacada pelo seu filho que estava armado com uma faca.





A vítima foi golpeada várias vezes. Na ocasião, o homem também atacou a avó que foi esfaqueada no peito, nas costas e nas mãos. Após o crime o homem fugiu tomando rumo desconhecido, deixando as duas mulheres gravemente feridas.





As vítimas foram socorridas por familiares e levadas para o Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do Galileia. Conforme a equipe médica, Shirley veio a óbito com três perfurações de faca, sendo uma atingida na região da barriga e três nas costas.





Segundo informações repassadas para a polícia o homem seria usuário de drogas e estaria transtornado quando atacou a mãe e a avó. Quando Shirley foi enterrada, a mãe dela, avó do suspeito, estava internada e não teve a chance de se despedir. A idosa recebeu alta e se recupera em casa.





FONTE: PORTAL CM7