Um engavetamento entre seis veículos deixou duas pessoas mortas e o trânsito interditado na tarde desta sexta-feira (19), no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, Ceará.





De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão e carros são os envolvidos no acidente. A PRF e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão no local.





O acidente aconteceu no quilômetro 300 da BR-222.





Fonte: G1