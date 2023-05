BOMBA: Senador revela ter documentos para derrubar Lula e Dino: "Tenho um pen drive”

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) gravou um vídeo e publicou em suas redes sociais dizendo que tem documentos que podem levar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Justiça, Flávio Dino, a perderem seus cargos.





O parlamentar mostra um pen drive laranja e diz que ali estão guardadas as provas que ele só irá revelar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI).





Todavia, sua participação no grupo de trabalhos é incerta e ele acusa o governo federal de tentar impedir que ele participe da CPMI.





– O “sistema” fazendo de tudo para me deixar de fora da CPMI. Governo do Lula está desesperado com a minha participação. Sabem que vou derrubá-los – declara.





Pleno News