REPERCUSSÃO NACIONAL: Policial civil entra em delegacia e mata quatro colegas de trabalho

Na madrugada deste domingo (14), quatro policiais civis foram assassinados a tiros na Delegacia Regional de Camocim, cidade do interior cearense. O autor dos assassinatos é um colega de trabalho que estava de folga e chegou ao local já atirando. As vítimas foram identificadas como os escrivães Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira, além de o inspetor Gabriel de Souza Ferreira. O acusado, também policial civil, foi preso e está sob custódia das autoridades.





O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou as mortes dos policiais em sua conta no Twitter. “Estou absolutamente consternado diante do trágico episódio ocorrido na delegacia de Camocim, quando quatro policiais civis perderam a vida após ataque de um colega, segundo registro policial. Manifesto a minha solidariedade às famílias, amigos e profissionais da Segurança Pública do estado. O governo do Ceará dará todo o apoio necessário aos familiares das vítimas”, escreveu.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará e seus órgãos vinculados, em especial a Polícia Civil do estado (PC-CE), também divulgaram uma nota lamentando a tragédia e reconhecendo os serviços prestados pelos policiais à sociedade. A secretaria se colocou à disposição dos familiares e amigos das vítimas e informou que o local dos assassinatos está isolado e passando por perícia. O motivo do crime está sendo investigado.





O autor dos assassinatos se entregou no quartel da Polícia Militar, onde permanece preso e deverá prestar depoimento às autoridades. A chacina chocou a população local e levanta questionamentos sobre a segurança dos policiais e das delegacias do estado.





Créditos: Conexão Política