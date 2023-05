REVOLTANTE! Dona de cadela reclama que Centro Zoonoses não disponibilizou transporte para recolher seu animal

O Centro de Zoonoses confirmou que o motorista está de licança e que o recolhimento só será possível na segunda-feira (15).





A moradora do bairro Dom Expedito, Antônia Regina, 75, dona de uma cadela da raça poodle, procurou o Sistema Paraíso para fazer uma denúncia de que o Centro de Zoonoses de Sobral não disponibilizou o transporte da unidade para recolher o animal que está muito doente.





De acordo com dona Regina, a veterinária que a atendeu, via telefone, disse que o motorista da carrocinha está de atestado e por isso só é possível fazer o recolhimento na segunda-feira (15).





“Estou com a minha cachorrinha de estimação dando tipo convulsão no chão, se batendo todinha e agora está dando até uma diarreia com sangue com muito mal cheiro. A veterinária disse para mim que tem que sacrificar a cachorra, mas não tem quem venha buscar (na minha casa) e quer que eu vá deixar”, disse dona Regina.





O Portal Paraíso entrou em contato com o Centro de Zoonoses e falou com o veterinário Rafael Andrade, gerente da unidade. O gerente confirmou que o motorista está de licença e que apenas na segunda-feira será possível o recolhimento.





De acordo com o veterinário, conforme informações repassadas pela proprietária, a situação clínica do animal é condizendo com cinomose que é uma doença infectocontagiosa transmitida por um vírus que afeta cães.





“Inicialmente ela queria que a gente fizesse o atendimento online. Médico veterinário nenhum faz isso. Sobre o recolhimento do animal, informei a ela que o nosso agente que faz este trabalho está de atestado e que só podemos atender a demanda segunda-feira.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso