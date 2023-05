SOBRAL-CE: moradores reclamam de buracos e vegetação na estrada do distrito de Boqueirão

Além de buracos e da vegetação que invade a rodovia, o distrito é desprovido de posto de saúde e ambulância.

A estrada que dá acesso ao distrito de Boqueirão, distante de sede Sobral 12 quilômetros, está em péssimo estado, de acordo com os moradores. Informações passadas para a reportagem do Sistema de Comunicação Paraíso, é que a rodovia está esburacada e a vegetação invadindo a via. Os moradores afirmam que a situação está facilitando a ação de bandidos que aproveitam para realizar assaltos.





A dona de casa Regina Sousa disse que um dos seus filhos foi assaltado devido ao estado da estrada. “Quando meu filho percebeu que era uma arma de brinquedo, meteu a surra no vagabundo. É só o que está tendo nessa estrada além de muito acidente, inclusive o prefeitinho daqui da localidade sofreu um acidente”, disse a dona de casa.





Já a Sra. Zuleide Silva, que mora às margens da estrada há 54 anos, disse que o Boqueirão está esquecido. “A estrada está cheia de buraco, o mato está cobrindo a estrada, tendo acidente a todo instante e assalto que a gente nem fala”, disse dona Zuleide.





A dona Maria Lúcia disse que além da buraqueira, matagal na margem da estrada, o distrito está desprovido de muitos outros serviços e dentre eles a falta de posto de saúde e ambulância. “Se a pessoa adoecer tem que pagar um táxi para levar a pessoa para Sobral porque no Boqueirão não tem um posto de saúde. Pedi muito na imprensa e não veio nada e agora nós estamos nessa situação”, disse que dona Maria Lúcia.





A reportagem flagrou o momento em que um táxi estava deixando uma paciente no distrito que é sobrinha de dona Lúcia.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos, mas não teve resposta.