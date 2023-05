CRUELDADE! Idosa mata esposo com veneno de rato e esquarteja o corpo

A Polícia Civil prendeu uma idosa de 61 anos que admitiu ter matado o marido, de 63, com veneno de rato e posteriormente esquartejado o corpo. A detenção ocorreu em Selvíria, no Mato Grosso do Sul, neste sábado (27).





Segundo informações do portal G1, parte do tronco do corpo foram encontradas dentro de uma mala na beira de uma rodovia. As demais partes foram escondidas dentro de um congelador onde a mulher também guarda material para preparar e vender lanches.





Ao interrogar a esposa da vítima, a idosa se contradisse e por fim decidiu assumir o crime. Segundo ela, o homem sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e estava demandando muitos cuidados.





A mulher ainda afirmou que optou por esquartejar o corpo por não saber como escondê-lo. Ela responderá por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver.





(Pleno News)