VÍDEO: Servidores do SAAE de Sobral denunciam crime de peculato cometido pelo diretor do órgão

De acordo com a denúncia, o diretor usa a viatura da autarquia municipal para uso pessoal.

Servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sobral, que pediram anonimato, procuraram o Sistema Paraíso para denunciar o diretor administrativo do órgão, Erisson Morais, por crime de peculato, quando o funcionário público se apropria ou desvia o bem público em benefício próprio ou de terceiro.





De acordo com a denúncia, o diretor usa viaturas da autarquia municipal em benefício pessoal. Um dos servidores, representando os demais, afirmou que diarimente, nos dias úteis, o veículo é usado para pegar a esposa do diretor numa parada de van, na avenida Hermírio de Moraes, próximo ao cruzamento com a via férrea, para deixá-la em casa, no bairro Morada dos Ventos. Ainda de acordo com a denúncia, a mulher do servidor é enfermeira na cidade de Frecheirinha.





A reportagem do Sistema Paraíso, junto com um dos denunciantes, flagrou o momento em que um veículo com adesivos do SAAE de placa: NVF 3900, modelo VW/Gol 1.6, de categoria oficial, parou no ponto indicado pela denúncia, quando entrou uma mulher, que segundo o servidor do SAAE seria a esposa do diretor que estaria na condução do veículo.





Em seguida a reportagem seguiu o carro até ao bairro Morada dos Ventos, momento que o veículo oficial para em uma residência, na rua Tarcísio Mota, no mesmo bairro, para a passageira descer. No vídeo feito pela equipe de reportagem é possível vê o carro, na rua onde mora o diretor do SAAE retornando.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de Imprensa do SAAE, mas não teve resposta.





ERRATA: Diferentemente do que foi citado anteriormente na matéria o diretor administrativo do SAAE trata-se do senhor Erisson Moraes e não de Gustavo Paiva Wayne Rodrigues, que é o Diretor-presidente.





Fonte: Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso