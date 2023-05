GOVERNO LULA ANUNCIA REDUÇÃO NOS PREÇOS DA GASOLINA 12,6, DIESEL 12,8 E GÁS DE COZINHA 21,3

Indicado e nomeado por Lula (PT), o presidente da Petrobras, Jean Paul, anunciou há pouco, uma intervenção direta na Petrobras resultando na queda e redução nos preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha (GLP). Os novos preços valem a partir desta quarta. A afirmação foi feita ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após reunião entre os dois em Brasília. Com essa redução, segundo a Petrobras, o preço do botijão de gás para o consumidor final pode cair abaixo dos R$ 100. O governo petista culpou o governo do ex-presidente Bolsonaro (PL) pela política de preços adotada em seu governo e classificou a Política de Paridade de Importação (PPI) adotada pela Petrobras nos últimos seis anos como uma “mentira” e uma “abstração”, contrária aos interesses do país. “Era uma abstração, uma mentira e um crime contra o povo brasileiro”, disse Silveira.





(Revista Ceará)