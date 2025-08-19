CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

DETETIVE PARTICULAR - INVESTIGAÇÃO CONJUGAL

terça-feira, 19 de agosto de 2025

FACÇÃO EXPULSA FAMÍLIA de Maranguape e segurança pública só garante escolta (vídeo)

terça-feira, agosto 19, 2025  1 comentário

Em Maranguape (Ce), no bairro Outra Banda, uma família carente viveu momentos de terror após ter seus bens roubados por integrantes de uma facção criminosa. A violência, no entanto, não parou no assalto: os criminosos comunicaram que os moradores estavam expulsos da comunidade e não poderiam mais permanecer no local. A situação ganhou contornos ainda mais dramáticos quando a presença da polícia, em vez de restabelecer a segurança, acabou se limitando a oferecer escolta à família, sem garantir sua permanência na própria casa. O episódio expõe a fragilidade do poder público diante do domínio de facções sobre territórios e da ausência de proteção efetiva a cidadãos vulneráveis.

Fonte: Blog César Wagner

1 comentários:

Lula e Elmano tiraram mais de 80% dos votos válidos no Ceará, a população não tem do que reclamar. Ah, e o Brasil é dos brasileiros, só esqueceram de avisar isso as facções que dominaram tudo.

