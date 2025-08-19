FACÇÃO EXPULSA FAMÍLIA de Maranguape e segurança pública só garante escolta (vídeo)

Em Maranguape (Ce), no bairro Outra Banda, uma família carente viveu momentos de terror após ter seus bens roubados por integrantes de uma facção criminosa. A violência, no entanto, não parou no assalto: os criminosos comunicaram que os moradores estavam expulsos da comunidade e não poderiam mais permanecer no local. A situação ganhou contornos ainda mais dramáticos quando a presença da polícia, em vez de restabelecer a segurança, acabou se limitando a oferecer escolta à família, sem garantir sua permanência na própria casa. O episódio expõe a fragilidade do poder público diante do domínio de facções sobre territórios e da ausência de proteção efetiva a cidadãos vulneráveis.





Fonte: Blog César Wagner