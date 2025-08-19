CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 19 de agosto de 2025

Advogado atualiza estado de saúde de Daniel Silveira

terça-feira, agosto 19, 2025

Ex-deputado segue fazendo fisioterapia após operar o joelho direito.
Nesta terça-feira (19), o advogado Paulo Faria publicou um vídeo na rede social X para atualizar o estado de saúde do ex-deputado federal Daniel Silveira. Ele afirmou que o cliente tem mostrado melhora após a cirurgia no joelho.

– Ele está bem, está fazendo fisioterapia, está se recuperando, não teve mais febre e a perna desinchou, obviamente por conta da fisioterapia e também está fazendo reforço muscular, porque ele perdeu massa muscular por conta da cirurgia – declarou Faria.

O advogado destacou ainda que Silveira está conseguindo manter o tratamento com ajuda de apoiadores.

– Ele está se recuperando e com a ajuda de vocês, que foi muito importante, ele está conseguindo bancar o custo diário para ir e vir de Magé a Petrópolis e vice e versa – completou.

Silveira cumpre pena na Colônia Agrícola de Magé, no Rio de Janeiro, e passou por cirurgia em julho para reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparo meniscal. O procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Assista:

