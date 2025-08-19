Chupetas para adultos? Médicos alertam riscos à saúde física e mental

Danos podem ser tanto à saúde física quanto mental.

Uma nova tendência tem chamado atenção nas redes sociais: o uso de chupetas por adultos como forma de lidar com o estresse, a ansiedade e até compulsões. A prática, que vem se popularizando especialmente na China e na Coreia do Sul, viralizou em vídeos e fóruns online, levantando debates sobre seus possíveis efeitos. Parece piada, mas a questão já atrai atenção de especialistas e preocupa profissionais de saúde.





A tendência ganhou força na China, onde o acessório é vendido em versões adultas por valores entre 10 e 500 yuans (cerca de R$ 7 a R$ 350) em sites como Taobao e JD.com. Os produtos são anunciados como auxiliares para dormir, relaxar e até parar de fumar, e alguns vendedores relatam milhares de unidades vendidas por mês.





Nas redes sociais, usuários afirmam sentir “segurança da infância” ao usar chupeta em momentos de pressão. Outros dizem que o hábito ajuda a manter o foco e a reduzir crises de ansiedade.





No entanto, especialistas apontam que a prática pode representar mais riscos do que vantagens.





De acordo com médicos e dentistas ouvidos pelo portal g1, ainda não há evidências científicas que comprovem os supostos efeitos positivos. Pelo contrário, o uso prolongado do objeto por adultos pode gerar prejuízos à saúde mental e bucal. A prática, segundo os profissionais, pode ser interpretada como uma tentativa de compensar distúrbios emocionais sem tratamento adequado.





– É como usar um mal para tentar resolver outro – afirma Mariana Minatel, professora de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da USP.





Ela alerta que, assim como fumar para aliviar a ansiedade, chupar chupeta não trata a causa do problema e ainda pode causar danos físicos.





Entre os principais riscos apontados estão retrações gengivais – que expõem a raiz dos dentes e causam sensibilidade e até perda dentária -, além de traumas periodontais, disfunções na articulação temporomandibular e alterações na mordida, como a mordida aberta.





Especialistas recomendam abordagens terapêuticas adequadas, como psicoterapia analítica ou terapia cognitivo-comportamental, em vez de recorrer a soluções paliativas que podem acarretar novos problemas.





Fonte: Pleno News







