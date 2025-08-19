EUA posicionam navios em águas venezuelanas

Três destróieres americanos Aegis, equipados com mísseis guiados, devem se aproximar da costa da Venezuela nesta semana como parte de um esforço para combater as ameaças dos cartéis de drogas latino-americanos, de acordo com autoridades americanas próximas ao assunto mencionadas pela agência de notícias Reuters. Em paralelo à movimentação, a porta-voz do governo americano, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça (19) que o país usará "toda a força" contra o regime do ditador venezuelano, Nicolás Maduro.





Em uma escalada de tensões geopolíticas no Caribe, os Estados Unidos posicionaram três destróieres de mísseis guiados — USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson — nas proximidades da costa venezuelana, como parte de uma operação militar voltada ao combate de cartéis de drogas latino-americanos, classificados como organizações terroristas globais pelo governo Trump. A movimentação, que envolve cerca de 4.000 militares e inclui aviões espiões, submarinos e outras embarcações de guerra, é vista por analistas como uma demonstração de força e pressão direta sobre o regime de Nicolás Maduro. Embora o Pentágono afirme que as ações ocorrerão em águas internacionais, autoridades venezuelanas e observadores internacionais alertam para o risco de agravamento da instabilidade regional.





FONTE: FOLHA DE SÃO PAULO