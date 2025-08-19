CRUELDADE - Maus-tratos: Polícia investiga morte de cavalo após mutilação em SP

Caso gerou revolta nas redes sociais e investigações seguem em curso.

A Polícia Civil investiga um caso de maus-tratos a um cavalo que morreu após ser mutilado em uma área rural de Bananal, no interior de São Paulo. O episódio teria ocorrido na tarde de sábado (16) e ganhou repercussão depois que imagens circularam nas redes sociais.





De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), um homem de 21 anos, tutor do animal, e uma testemunha foram ouvidos nesta segunda-feira (18) e liberados em seguida. O caso foi registrado como prática de abuso a animal, com agravante pela morte. As diligências continuam para apurar os fatos.





Nas redes sociais, a ativista Luísa Mell cobrou responsabilização. “Monstros! Como pode gente? Pelo amor de Deus! Exigimos punição! Estes covardes têm que pagar! Cortaram as patas de um cavalo simplesmente porque ele não aguentava mais andar! Cidade Bananal. Já estamos em contato com uma vereadora! Vamos pressionar! Não se calem!”, publicou.





Já a cantora sertaneja Ana Castela chamou o caso de covardia e também pediu mobilização popular para que o episódio ganhe repercussão e chegue às autoridades.





A Prefeitura de Bananal afirmou que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, encaminhou o caso imediatamente à Delegacia de Polícia e Polícia Ambiental para apuração dos fatos, identificação e punição dos responsáveis.





"A Prefeitura repudia qualquer ato de crueldade contra os animais e reforça seu compromisso em zelar pelo bem-estar de todos”, declarou a administração municipal.









Até o momento, ninguém foi preso.





CNN *Sob supervisão de Carolina Figueiredo