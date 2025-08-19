Putin e Zelensky sinalizam encontro após mediação de Trump

Presidentes da Rússia e da Ucrânia indicam disposição para reunião direta após conversas em Washington.





O presidente russo Vladimir Putin e o ucraniano Volodymyr Zelensky indicaram que estão dispostos a se reunir para tratar da paz na Ucrânia, após conversas entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e líderes europeus realizadas no dia 18 de agosto na Casa Branca, Se confirmada, essa será a primeira reunião entre os dois desde o início da guerra, há mais de três anos.





Trump anunciou que ligou para Putin após os encontros e iniciou os preparativos para um encontro bilateral entre Putin e Zelensky, a ser realizado em local ainda a ser definido. De acordo com o chanceler alemão Friedrich Merz, Putin teria concordado em se reunir com o líder ucraniano nas próximas semanas. Logo após essa possível reunião bilateral, Trump pretende realizar um encontro trilateral com ambos os presidentes.





Zelensky reforçou que está pronto para a reunião e contou com o apoio de todos os líderes europeus presentes no encontro em Washington. Ele descreveu o encontro com Trump como o “melhor até o momento”, destacando que pôde mostrar claramente a situação do campo de batalha aos observadores americanos.





Na mesma ocasião, Trump afirmou que questões cruciais como garantias de segurança para a Ucrânia foram discutidas, com países europeus assumindo a responsabilidade de fornecê-las e os Estados Unidos atuando como coordenadores. A Ucrânia, segundo fontes, comprometeu-se com a compra de cerca de US$100 bilhões em armamentos norte-americanos, subsidiados pela Europa, em troca desses acordos de segurança.





(Diário do Poder)