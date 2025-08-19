CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 19 de agosto de 2025

Guarda Municipal de Sobral, por meio do GTAM, prende dois suspeitos com drogas e dinheiro

terça-feira, agosto 19, 2025

A Guarda Municipal de Sobral, através do Grupamento Tático de Apoio Municipal (GTAM), abordou dois indivíduos na Rua da Lama. Durante a abordagem, foram localizadas drogas e dinheiro com os suspeitos. Ambos foram encaminhados à 2ª Delegacia de Polícia Civil para a lavratura dos procedimentos legais.

A ação, que contou com a atuação do GTAM, é destacada como exemplar no combate às atividades ilícitas e na proteção da comunidade. Parabéns aos guardas pelo excelente trabalho em prol da sociedade.

