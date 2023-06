Ataque a tiros em escola no Paraná deixa uma menina morta

Uma menina, de idade ainda não divulgada, foi morta em uma escola na cidade de Cambé, no norte do Paraná, na manhã desta segunda-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, um ex-aluno, de 21 anos, foi até a direção da escola para solicitar documentos, quando fez os disparos. O caso aconteceu no Colégio Estadual Professora Helena Kolody.





Segundo informações preliminares, um adolescente de 16 anos foi atingido na cabeça e foi socorrido em estado grave. Após os disparos, a polícia foi acionada e o atirador foi preso. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.





Após o ataque, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), decretou luto oficial de três dias. Na operação, um helicóptero do SAMU foi acionado para atender o ocorrido. O Colégio Estadual Professora Helena Kolody atende os ensinos fundamental e médio.





*Em atualização





(Pleno News)