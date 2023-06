Caminhão carregado de refrigerante tomba em rodovia e deixa três feridos no Ceará

Um caminhão carregado de refrigerantes tombou na rodovia CE-153, na cidade de Solonópole, no interior do Ceará, na tarde desta quarta-feira (21). Os três trabalhadores que estavam no veículo ficaram feridos e foram socorridos para hospitais da região.





Conforme o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Cidadania de Solonópole, Jander Santos, os agentes do Departamento de Municipal de Trânsito (Demutran) foram acionados por volta das 16h e quando chegaram ao local encontraram o veículo tombado na via, com a carga espalhada.





Segundo Jander, o motorista do caminhão relatou a equipe do Demutran que perdeu o controle ao tentar desviar dos buracos na pista.





Após o socorro das vítimas, um trator da Secretaria da Infraestrutura foi usado para afastar o caminhão e desobstruir a via.





g1 Ceará