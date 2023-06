Submarino desaparecido: todos os tripulantes morreram

É o que afirma a OceanGate, empresa responsável pela fabricação do veículo subaquático.

Todos os cinco tripulantes do submarino Titan, que desapareceu no Oceano Atlântico Norte no início desta semana, morreram. É o que acredita a OceanGate, empresa responsável pela fabricação do veículo subaquático. A companhia divulgou nota sobre o assunto na tarde desta quinta-feira, 22.





A afirmação da OceanGate foi reforçada às 16 horas desta quinta — no horário de Brasília — pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, que está liderando as buscas pelo submarino ao lado de autoridades canadenses. De acordo com o órgão, não há mais chances de os tripulantes serem encontrados com vida.





Em coletiva de imprensa, a Guarda Costeira norte-americana informou que os destroços encontrados mais cedo eram partes do veículo subaquático que havia partido para expedição até os restos do Titanic. Representantes da corporação informaram que alguns dos objetos eram do casco e da cabine. As autoridades não falaram sobre as chances de recuperar os corpos.





Ainda sobre o agora confirmado acidente, a Guarda Costeira afirmou que, “muito provavelmente”, o submarino da OceanGate deve ter enfrentado um “episódio catastrófico” de implosão. Mesmo com a certeza das mortes dos cinco tripulantes, as buscas irão seguir pelos próximos dias, prometeu o órgão.





Tripulantes mortos: a viagem do submarino que terminou em tragédia





O submarino Titan, da norte-americana OceanGate, partiu da costa leste do Canadá na manhã do domingo 18 rumo aos destroços do Titanic. Esse tipo de expedição era comercializado pela empresa no decorrer dos últimos anos. O veículo deveria voltar à superfície no fim da tarde, o que não ocorreu. A partir de então, as buscas tiveram início.





A viagem desta semana contava com cinco tripulantes. Quatro deles, segundo informações da imprensa dos Estados Unidos, pagaram cerca de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,1 milhão, na cotação atual) para a experiência: o bilionário britânico Hamish Harding, o bilionário paquistanês paquistanês Shahzada Dawood, o também paquistanês Sulaiman Dawood (filho de Shahzada) e o pesquisador francês Paul-Henry Nargeolet (considerado o maior estudioso sobre o naufrágio do Titanic).





Fundador e presidente da OceanGate, o empresário Stockton Rush completava a tripulação do submarino que sumiu no Oceano Atlântico.