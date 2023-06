Caminhoneiro arrasta carro de bandidos em rodovia de SP; vídeo

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um caminhão arrastando um carro no meio da Rodovia Anhanguera, neste sábado (3). De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, houve uma tentativa de assalto por dois ocupantes do carro, na região de Cajamar, na Grande São Paulo.





O motorista do caminhão, ao ser abordado por criminosos, acelerou e arrastou o veículo, um Renault Sandero branco, por quase um quilômetro na rodovia. Os bandidos estariam portando uma arma de fogo semelhante a um fuzil.





Posteriormente, os criminosos abandonaram o veículo, que era roubado, na altura do km 43 da via. De acordo com uma queixa registrada, o veículo foi roubado em 18 de maio.





O caso foi registrado na delegacia de Cajamar, onde as autoridades conduzem a investigação como tentativa de roubo de veículo.

Caminhão arrasta carro em tentativa de roubo na Anhanguera (SP).



Motorista do caminhão acelerou ao ser abordado por dois suspeitos armados em carro na Rodovia Anhanguera, em Cajamar (SP). pic.twitter.com/aChZsmsAul — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) June 4, 2023