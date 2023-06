CURSO DE MARKETING EAD DO UNINTA ENTREVISTOU GERENTE DO SHOPPING SOBRAL QUE REVELOU NOVAS LOJAS E EVENTOS. ASSISTA!

Na última terça-feira (6/6) o coordenador do curso de Marketing na modalidade de Ensino a Distância do Centro Universitário Inta (UNINTA), Prof Me Matheus Salvany, promoveu um bate-papo com a gerente geral do Sobral Shopping, Márcia Oliveira Duarte Gomes.





Em formato de podcast, o momento abordou temas como as práticas de marketing utilizadas na gestão do equipamento e as próximas novidades que chegam ao Sobral Shopping. Com aproximadamente 50 minutos de duração, o EAD CAST faz parte da programação da Rádio Universitário do UNINTA, um projeto do curso de Jornalismo e pode ser visto no canal oficial do UNINTA, no youtube.