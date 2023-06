POLÍCIA CIVIL DE GRANJA PRENDE HOMEM ACUSADO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL

A Polícia Civil do Estado do Ceará, através da Delegacia Municipal de Granja/CE, efetuou, na última terça-feira, 06/06/2023, a prisão em flagrante de Garileu Matsguerre Vasconcelos Oliveira, pela prática do crime previsto no artigo 213 do CPB. O fato se deu após equipe dessa delegacia tomar conhecimento do desaparecimento da vítima.





Após diligências pela cidade, a fim de localizá-la, a equipe de policiais civis, localizou o conduzido em companhia da vítima, a qual confirmou a prática do crime praticado por GARILEU. Foi realizada a prisão em flagrante delito do autuado, o qual permanece à disposição da justiça.