EM SOBRAL: Cano quebrado causa transtorno e desperdício de água potável

Um cano do sistema de abastecimento de água tratada do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral, (SAAE), que quebrou na travessa Itália, causou alagamento em várias ruas do bairro Dom Expedito. De acordo com os moradores o cano estourou por volta das 2h da manhã desta sexta-feira (9).





Os residentes disseram que acionaram o SAAE que mandou uma equipe ainda pela manhã, mas apesar do volume grande de água que atingiu quatro ruas, o órgão não priorizou o conserto e deixou para o período da tarde. Enquanto o problema persistia os moradores tiveram problema com a água invadindo suas residências.





A comerciante Rosângela Rocha, moradora da travessa Itália, disse que, ao chegar no comércio, ficou apavorada quando viu a quantidade de água. “É responsabilidade do SAAE, gente chama o órgão e ele diz que só vem do meio dia pra tarde. A água invadiu as casas e os prejudicados são os moradores. O SAAE vai pagar o prejuízo?





O alagamento causado pelo cano quebrado atingiu o sistema de esgotamento sanitário do bairro causando mau cheiro insuportável na água. A reportagem flagrou várias crianças brincando na água.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de imprensa do SAAE, que ficou de dá um retorno, mas até fechamento desta matéria, não retornou.





Por Edwalcyr Santos