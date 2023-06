Homem é encontrado carbonizado dentro de forno de carvão, no Ceará

Um carvoeiro de 32 anos foi encontrado, na noite desta quarta-feira (7), com o corpo carbonizado, na zona rural de Bela Cruz, a 245 km de Fortaleza. A vítima, identificada como José Muniz Rodrigues, foi achado por familiares dentro de um forno de carvão na localidade de Solidão 2.





Familiares afirmaram que José Muniz Rodrigues fabricava e vendia carvão para os municípios de Bela Cruz, Jijoca de Jericoacora, Cruz e outros municípios da região norte do Ceará. O carvoeiro saiu de casa por volta das 7 horas para verificar se o carvão estava pronto para ser retirado. Segundo a Polícia Militar, a família do homem resolveu ir até o local, já que o carvoeiro não havia retornado para casa antes do anoitecer.





No terreno do forno os familiares encontram a sua motocicleta e dois galões com água com os quais ele apagava as chamas.





A Polícia Militar e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram as primeiras informações. O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Polícia Civil de Bela Cruz.





