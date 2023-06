IDOSO TEM P3NI5 DECEPADO POR MULHER NA BAHIA

Um idoso de 60 anos foi agredido e teve o pênis decepado por uma mulher, na noite deste sábado (17), em Feira de Santana. As informação do site Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias.





Segundo a ocorrência, que foi atendida pela Polícia Militar, o idoso estava bastante ferido e os vizinhos informaram que ele era agredido diariamente pela autora da agressão, que tem 35 anos. Ainda de acordo com os vizinhos, o homem chegou a ficar desacordado e o pênis foi jogado no lixo.





Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência e encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade.





(Bahia Notícias)