Marcos do Val diz em mensagem a Pacheco que o "sistema" venceu

O senador Marcos do Val (Podemos-ES), alvo de uma operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou uma mensagem para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em tom de desabafo por conta da ação realizada contra ele. No texto, o parlamentar diz que o “sistema” venceu.





– Isso feriu a minha honra e da minha esposa. Dou os meus parabéns ao “sistema”, eles venceram. Minha família é prioridade e por pouco não a perdi nesta semana – escreveu o senador.





A mensagem de Marcos do Val foi divulgada nesta segunda-feira (19) pelo colunista Paulo Cappelli, do site Metrópoles. De acordo com o jornalista, o senador também disse que esteve perto de perder sua família e que Moraes e o ministro da Justiça, Flávio Dino, tentam calá-lo e intimidá-lo.





– Simplesmente Alexandre de Moraes junto com o Flávio Dino vieram com força para me calar e intimidar, levando todas as provas que eu iria apresentar na CPMI. Jamais na minha vida seria capaz de pensar em pertencer a um grupo criminoso e antidemocrático – declarou.





Confira abaixo a íntegra do texto enviado por Marcos do Val a Pacheco:





“Pacheco, na petição não foi citado que enviei mensagens para o ministro Alexandre de Moraes, atualizando-o sobre os movimentos antidemocráticos do Daniel Silveira. Pelo contrário, na decisão argumentam uma relação próxima e com a finalidade de que estaríamos juntos, eu e Daniel, planejando o ato antidemocrático.





Inacreditável, já que estava fazendo o meu trabalho de defender a democracia, de preservar os poderes e respeitar o resultado das eleições, como posso provar via rede social. Só ler as mensagens que trocava com o ministro Alexandre de Moraes.





Isso já é mais que suficiente para provar que a decisão de busca e apreensão e o pedido de prisão foram claramente perseguidores. A decisão aconteceu após eu tornar público que o STF e o Ministério da Justiça foram avisados com antecedência, conforme o documento da Abin.





Simplesmente Alexandre de Moraes junto com o Flávio Dino vieram com força para me calar e intimidar, levando todas as provas que eu iria apresentar na CPMI. Jamais na minha vida seria capaz de pensar em pertencer a um grupo criminoso e antidemocrático.





Isso feriu a minha honra e da minha esposa. Dou os meus parabéns ao “sistema”, eles venceram. Minha família é prioridade e por pouco não a perdi nesta semana”.





SOBRE A OPERAÇÃO CONTRA MARCOS DO VAL

Na última quinta, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador, incluindo o gabinete dele no Congresso Nacional. A autorização judicial teria sido motivada por declarações do congressista sobre a articulação de um suposto golpe de Estado.





Na decisão, Moraes ainda determinou que a Polícia Federal (PF) realizasse oitivas com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e com o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Esses depoimentos ainda não têm data para acontecer.





