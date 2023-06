HOMEM É FLAGRADO FAZENDO S3X0 COM ÁRVORE

Durante um passeio no parque Queen Elizabeth Gardens, em Wiltshire, famílias ficaram chocadas ao ver um homem fazendo sexo com uma árvore. Um grupo de amigos registrou a cena.





Segundo testemunhas, Themis Matsoukas, de 64 anos, abraçou a árvore, despiu-se e começou a ter “relações íntimas” com ela. Pouco depois do ato inusitado, a polícia britânica prendeu Matsoukas. O escândalo ocorreu no mesmo dia em que um professor da Penn State foi acusado de abusar de seu cachorro em uma trilha da floresta.





Nas redes sociais, internautas perguntaram se o “assediador” seria um “ecossexual”. O termo veio à tona depois de ator Sérgio Marone revelar-se adepto dessa preferência. “Quando ouvi esse termo pela primeira vez achei tão interessante”, disse Marone. “São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta, e me reconheço total com isso.”





Em linhas gerais, um ecossexual é uma pessoa que sente profundo amor e atração pela natureza.





Revista Oeste