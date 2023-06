Maior site chinês debocha do Exército Brasileiro: “Brasil é bom no futebol, mas não em guerra”

No início deste mês, uma delegação composta por 18 militares das Forças Armadas da China realizou uma visita ao Quartel-General do Exército Brasileiro, localizado na capital federal, com o intuito de desenvolver “estudos estratégicos”. No entanto, três dias após a visita, o maior site chinês, Sohu.com, lançou comentários debochados sobre as Forças Armadas brasileiras, incluindo críticas à atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e aos uniformes dos militares.





O site Sohu.com provocou dizendo: “O quarto lugar é o Brasil, um país bem conhecido no mundo”, referindo-se a uma lista dos piores exércitos. “Pode-se dizer que o Brasil joga muito bem no futebol. No entanto, em questões como guerra, o Brasil não é muito bom.”





Além disso, os chineses alegaram que o Exército Brasileiro agiu de maneira “desleixada” durante a Segunda Guerra Mundial e mencionaram “grandes problemas com a aparência dos uniformes dos militares”, acrescentando que “não parecia que estavam ali para lutar, mas apenas brincando de casinha”.





Apesar dessas críticas inesperadas, a visita da delegação chinesa tinha como objetivo fortalecer a cooperação militar entre o Brasil e a China. O general Soares, chefe do Estado-Maior do Exército, mencionou que a cooperação militar entre os dois países tem uma longa história e que essa visita visava aprofundar ainda mais as relações.





Durante sua estadia no Brasil, os generais chineses também visitaram o Rio de Janeiro, onde tiveram a oportunidade de conhecer a Escola Superior de Guerra (ESG) e o Forte de Copacabana. Zheng He, general sênior da Universidade de Defesa Nacional, liderou a comitiva, acompanhado pelo general Zhang Linhong, adido militar da Embaixada da China no Brasil.





No Quartel-General de Brasília, a delegação chinesa foi recebida pelo general de brigada Rocha Lima, chefe do Escritório de Projetos do Exército. Durante o evento, foram realizadas apresentações sobre as características e os projetos estratégicos das Forças Armadas brasileiras.





Curiosamente, no mesmo período da visita dos generais chineses ao Brasil, o Exército Brasileiro enviou dois coronéis para participarem do Simpósio de Altos Oficiais Militares da América Latina e do Caribe, realizado nas cidades de Pequim, Xi’an, Wuhan e Xangai, na China. Essa ação tinha como objetivo fortalecer a cooperação entre os países, sendo que a China contribuiu financeiramente para ajudar a cobrir parte dos custos do envio dos oficiais brasileiros.





Via Portal CM7