Menino de 2 anos morre afogado após cair em piscina de casa no interior do Ceará

Um menino de 2 anos morreu após cair na piscina de uma casa no Bairro Alegre, na cidade de Barbalha, no Cariri cearense, neste domingo (25). No momento do ocorrido, a criança estava no local com familiares.





Levi dos Santos chegou a ser socorrido pelos parentes e levado ao Hospital São Vicente de Paula. A unidade de saúde informou que o garoto já chegou em parada cardiorrespiratória e não resistiu.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas. A apuração do caso está a cargo da Delegacia Municipal de Barbalha.





A prefeitura do município divulgou uma nota de pesar pela morte do menino, que era aluno do Centro de Educação Infantil Maria Alacoque Sampaio.





"Neste momento de dor, desejamos força e conforto aos corações dos familiares e amigos", diz um trecho da nota da prefeitura.





