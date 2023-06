Mulher é presa após atear fogo em suposta amante do marido, em Mombaça/CE

Uma mulher de 49 anos foi presa após atear fogo na suposta amante de seu marido em Mombaça, município que fica a cerca de 255 quilômetros de Fortaleza. De acordo com informações da Polícia Militar, ela foi presa em flagrante suspeita de tentativa de homicídio.





O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (7), em Mombaça. A vítima foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar do município, mas precisou ser transferida para o Instituto José Frota (IJF), em Fortaleza. Ela teve queimaduras de 3° grau.





De acordo com informações da Polícia, as duas teriam discutido em um bar. A suspeita pegou um galão com gasolina, jogou na vítima e, em seguida, ateou fogo. Ela teria fugido do local após o crime.





A vítima, que vai completar 45 anos, teria um caso com o marido da suspeita, que foi conduzida para a Delegacia Regional de Tauá, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na região, onde foi autuada. A investigação sobre o caso segue em andamento.





(G1/CE)

Foto ilustrativa