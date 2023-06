Mulher envenena marido e filhos na Bahia, e filma homem agonizando até a morte

Uma mulher, de 26 anos, foi presa após confessar ter envenenado o marido e os dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e oito meses. O caso aconteceu na noite de sábado (17), no bairro Princesa Isabel, em Ilhéus, na Bahia. A suspeita filmou o momento em que o marido agonizava após ingerir o veneno.





Um inquérito foi instaurado para apurar a motivação do crime. Até o momento, a Polícia Civil da Bahia também não sabe porque a suspeita teria gravado toda a ação. No vídeo, é possível ver o homem sentado no sofá babando após ser envenenado. Em outro momento, ele aparece no chão reclamando de dores. Ao fundo, as crianças gritavam ao ver a situação.





Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que a mulher foi conduzida a 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior de Ilhéus por uma guarnição da Polícia Militar. Foram expedidas as guias de perícia e remoção dos corpos das vítimas para que seja investigado qual substância teria causado a morte dos três.





(O Globo)