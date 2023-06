Polícia Civil prende três suspeitos da morte do advogado Di Angellis Morais

Um trabalho investigativo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de três suspeitos da morte do advogado Francisco Di Angellis Duarte de Morais, ocorrida no último dia 06 de maio. As capturas ocorreram, na manhã deste sábado (17), em Fortaleza, Caucaia e Eusébio.

Advogado Di Angellis Morais

A ação foi desenvolvida pela 6ª Delegacia de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) da PC-CE, além da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Conforme as investigações, os três presos, com idades de 42, 43 e 51 anos, são investigados por participação na morte do advogado. Um dos presos já responde por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. Os nomes dos suspeitos não serão divulgados no momento para não comprometer as investigações que continuam.





Na manhã de hoje, além do cumprimento dos mandados de prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos em Fortaleza, Caucaia, Eusébio e Aquiraz. Durante as buscas foi apreendida uma arma de fogo, além de munições, uma pequena quantidade de drogas, celulares e dois veículos.





O crime





A vítima, de 41 anos, que não possuía antecedentes criminais, foi atingida por disparos de arma de fogo após desembarcar do carro que dirigia, no bairro Parquelândia – Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6) da Capital. Conforme os primeiros levantamentos, os suspeitos seriam dois homens em uma motocicleta.





Via CN7