Dono de restaurante leva padre ao local para "funcionários confessarem roubo"

Uma taqueria em Sacramento (Califórnia, EUA) sob investigação por salários reduzidos trouxe um padre para fazer com que os trabalhadores “confessassem” os pecados que haviam cometido no local de trabalho, de acordo informações divulgadas nesta semana pelo Departamento do Trabalho dos EUA.





A Taqueria Garibaldi já estava sob investigação do Departamento de Salários e Horas quando um dos proprietários, Eduardo Hernandez, ofereceu os serviços do padre aos funcionários em novembro de 2021, apenas para os funcionários católicos do restaurante. O objetivo era fazer com que eles confessassem ter roubado o restaurante de comida mexicana, conforme acreditava o dono do estabelecimento, segundo reportagem do “Los Angeles Times”.





“Achei a conversa estranha e diferente das confissões normais”, disse Maria Parra, que trabalhava como garçonete na Taqueria Garibaldi.





Em vez de confessar o que ela queria confessar, o padre informou a Parra que faria perguntas para “tirar os pecados de mim”, escreveu ela em uma declaração juramentada anexada a um processo do Departamento do Trabalho movido contra o restaurante e seus proprietários no ano passado.





“Ele perguntou se eu já havia sido parado por excesso de velocidade, se bebi álcool ou se havia roubado alguma coisa. O padre tinha principalmente perguntas relacionadas ao trabalho, o que achei estranho. O padre perguntou se eu havia roubado alguma coisa no trabalho, se cheguei atrasado ao meu emprego, se fiz alguma coisa para prejudicar meu empregador e se tinha alguma intenção em relação ao meu emprego”, declarou Maria.





À época, a Taqueria Garibaldi estava sendo investigada pela Delegacia de Jornada e Horas por supostamente reter gorjetas de seus funcionários e por não pagar a eles horas extras. Os donos do restaurante também foram acusados ​​pelo departamento de interferir na investigação e ameaçar os funcionários com consequências imigratórias caso colaborassem com a investigação.





Os donos do restaurante – Eduardo Hernandez, Hector Manual Martinez Galindo e Alejandro Rodriguez – foram condenados em maio por um juiz federal do Distrito Leste da Califórnia a pagar US$ 140 mil (cerca de R$ 678 mil) em salários atrasados ​​e danos aos funcionários do restaurante como parte de um acordo.





