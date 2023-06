Tamborilense grávida de cinco meses é morta pelo ex-companheiro na Grande Fortaleza

Uma mulher grávida de 27 anos foi morta em uma residência no Bairro Potira, no município de Caucaia, na madrugada desta terça-feira (13). O caso é investigado como feminicídio e o crime foi cometido pelo então companheiro da vítima, que está foragido.





Segundo familiares, a vítima, identificada como Francisca Patrícia Soares, estava grávida de cinco meses. Ela vivia no município de Tamboril e de acordo com a família da vítima, o suspeito era conhecido apenas como Ivan e trabalhava em uma empresa de internet que prestava serviço em alguns municípios, entre eles Tamboril, onde os dois se conheceram.





Patrícia vivia em um apartamento no Bairro Praça Onze, em Tamboril, no qual o companheiro ficava quando não estava viajando. Os dois se conheceram neste ano e estavam juntos há cerca de quatro meses. Segundo familiares, o casal estava em Caucaia desde a semana passada por conta de uma viagem a trabalho.





De acordo com amigos e família de Patrícia, o suspeito demonstrava ter ciúmes da companheira e, inclusive, dificultava o contato dela com amigos. Em uma ocasião, ele teria chegado a destruir um aparelho celular de Patrícia. Apesar disso, no início da relação, quando soube que Patrícia estava grávida de outro homem, o suspeito teria dito que a gravidez não seria problema.





Conforme a família da vítima, na noite da segunda-feira (12), os dois teriam discutido, no que o homem tomou o celular dela. Patrícia, então, teria ido ao vizinho, ligado para a mãe e relatado a situação. Ela disse que pretendia comprar uma passagem para voltar a Tamboril na manhã seguinte. Foi o último contato entre as duas.





Na madrugada do dia 13, o mesmo vizinho ligou para a mãe para informar que tinha ouvido uma discussão seguida por silêncio. Ele teria ido até a residência onde estava o casal, e encontrou a mulher caída no chão com sangue em volta da cabeça.





