VIOLÊNCIA EM SOBRAL: JOVEM É EXECUTADO COM TIROS NA CABEÇA NO BAIRRO TERRENOS NOVOS!

Um homicídio a bala foi registrado no início da noite deste sábado (03), na rua das Flores, bairro Terrenos Novos.





De acordo com as primeiras informações, a vítima, Francisco David Nascimento, 22 anos, teria sido abordada por dois indivíduos que sem nenhuma discussão os criminosos efetuaram vários tiros na vítima, atingindo a cabeça do jovem, que morreu no local .





A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar a autoria e a motivação do crime.





Sobral registra 25 homicídios dolosos no corrente ano!