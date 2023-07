EM SOBRAL: Moradores do Alto do Cristo convivem com vazamento de esgoto há quase 30 anos

A dona de casa Maria Solange disse que quando chove a rua fica alagada e a água do esgoto invade sua casa.

Os moradores da rua Francisco Aragão Alves, no bairro Alto do Cristo em Sobral, chamaram o Sistema Paraíso, através do canal Chama Paraíso, para denunciar um vazamento de esgoto que, segundo eles, existe há 30 anos. A dona de casa Maria Solange que mora bem próximo ao vazamento disse que quando chove a rua fica alagada e a água do esgoto invade sua casa.

O esposo de dona Solange, o Sr. José Ribamar disse que de três em três meses o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (Saae) vai até ao local, desentope as caixas de inspeção, mas elas voltam a entupir. O trecho do vazamento fica na parte mais baixa da rua onde há uma boca de lobo que pertence ao sistema de drenagem que passa por dentro de um terreno particular que de acordo com os moradores está, também entupido.





O morador Marcelo Barbosa disse que há muito tempo convive com o problema e quer uma resposta da Prefeitura para resolver de vez. “Aqui tem crianças e pessoas de idade que sofrem com isso. A gente quer saber das autoridades competentes o que pode ser feito porque o Saae vêm e com pouco tempo volta a acontecer a mesma coisa. A gente liga várias vezes e fica chato para a população”, disse Marcelo.





O Portal Paraíso tentou contato com a assessoria de imprensa do Saae, mas não teve resposta.





Por Edwalcyr Santos