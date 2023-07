Exército pressiona Alexandre de Moraes a libertar Tenente-Coronel Mauro Cid, diz site

O Alto Comando do Exército tem pressionado pela libertação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Cid está detido há mais de 70 dias, sob a suspeita de ter participado de uma suposta tentativa de ‘golpe’ de Estado, segundo divulgação do site Metrópoles.





Atualmente, Mauro Cid está preso no Quartel-General do Exército, em Brasília. Ele tem liberdade para receber visitas diárias, circular pelo espaço e é saudado por seus colegas. Mas, sua liberdade doméstica permanece restrita, uma situação que seu pai, um general aposentado, está incentivando ex-colegas a remediar.





Apesar da pressão, o ministro Alexandre de Moraes se mantém firme. Ele ressalta que a Polícia Federal continua investigando as evidências contra Mauro Cid e que ainda não é o momento de liberá-lo para prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Esta é uma medida que Moraes pretende adotar futuramente, assim como fez com Anderson Torres, ex-ministro da Justiça.





